Morgan “licenziato” da X Factor è una notizia che, nell’ambito dello spettacolo, sta facendo parlare da qualche giorno, da quando FQMagazine l’ha diffusa ben prima che fosse ufficializzata. E stamani non poteva mancare un commento di Fiorello durante il suo VivaRai2!: “Una festa di matrimonio è finita in rissa al ristorante. Sapete chi faceva il pianobar? Morgan!”. Ma non è solo una battuta quella che lo showman fa sulla questione: “La cosa è grave, vi dico solo che Sgarbi sta facendo da paciere. E Bugo ride a crepapelle sotto il post di Sky! Si fanno già i nomi dei sostituti in giuria. Tra questi Mike Tyson, l’incredibile Hulk, addirittura Gengis Khan”. “Si sono formate delle fazioni – ha aggiunto -. Ma insomma, se chiami Morgan e fa il Morgan poi non te la devi prendere… io sto da questa parte qui. Se io prendessi Morgan e lui viene qua a fare il Ballo dei Cigni, gli direi ‘fai qualcosa, insulta Biggio‘. Con Morgan siamo sempre in contrasto ma nonostante questo la mia stima c’è sempre. Riconosco la sua genialità, va preso così, anche se a volte è un po’ scomodo”. Ricordiamo che Fiorello era presente sul palco del Festival di Sanremo durante l’indimenticabile bagarre tra Bugo e Morgan, e dunque conosce molto bene il temperamento del cantautore, anche per recente esperienza diretta.