Attimi di paura per la famiglia di Mattia Zaccagni. Nella giornata di martedì 21 novembre, uno o più ladri si sono introdotti nell’appartamento del calciatore della Nazionale, in via Camilluccia, a Roma, rubando gioielli dal valore che si aggirerebbe attorno ai 70 mila euro. La rapina sarebbe avvenuta di pomeriggio, in assenza della famiglia che si sarebbe accorta dello scippo solamente una volta tornati a casa, verso le ore 20 della stessa giornata. La polizia sta indagando per risalire agli artefici del colpo; al momento non è ancora chiaro come i delinquenti siano entrati nell’abitazione.

Chiara Nasti, compagna di Zaccagni e madre di suo figlio Thiago, ha postato una storia su Instagram in cui rassicura tutti i fan sulle proprie condizioni: “Grazie per i messaggi!! Io, Thiago e Mattia stiamo bene. Per il resto si occuperà chi di dovere. L’unica cosa che mi turba è che già sono stata rapinata prima dell’estate e nonostante questo non gira qualche pattuglia in più per controllare la zona. Ma nell’abitazione è una cosa schifosa che non auguro a nessuno!“, è lo sfogo dell’influencer.