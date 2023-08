Chiara Nasti si concede alle domande dei fan e racconta della sua vita da neomamma. Il piccolo Thiago, avuto con il compagno Mattia Zaccagni, è nato da qualche mese e adesso l’influencer ha fornito dettagli in più sulla sua nuova vita sfogandosi così: “Ho ansie e un miliardo di paure a volte vado in crisi totale (disperazioni/pianti) e penso di non essere una brava mamma e ho tutti dietro che mi ricordano che sono bravissima nel farlo! A volte sì… non nego che mi manca un casino la spensieratezza che avevo prima ma poi ci sono quei momenti a fine giornata dove dorme beatamente a fianco a me e penso che non potevo fare scelta migliore, che provo un amore incondizionato per il mio bambino”. Poi ha sottolineato: “L’unico momento dove sono spensierata è quando sta con la mia mamma“.

Infine ha svelato il segreto di come è riuscita a tornare in forma così velocemente: “(…) Faccio fatica a prendere peso in generale, nonostante mangio molto… non sono una di quelle che si nutre con ‘insalata, anzi! (…) Ho fatto allenamento fino al 7 mese di gravidanza e dopo 40 giorni dal parto ho ripreso… Volere è potere. (…)”.