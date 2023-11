Dopo una lunga attesa, il giorno del trasloco è finalmente arrivato. La famiglia Ferragnez ha ufficialmente inaugurato la sua nuova super casa, situata a pochi passi dalla precedente, in zona City Life a Milano. Come sempre accade, i giorni del trasferimento sono sempre complicati e anche Chiara Ferragni e Fedez hanno ancora molte cose da sistemare prima di poterla mostrare ai loro milioni di fan. Il rapper però, visibilmente contento della nuova sistemazione, ha fatto degli spoiler che hanno infastidito la moglie-influencer.

“Amici piccoli spoilerini della casa nuova“, esordisce il cantante, inquadrando Chiara che, allarmata, lo supplica di non riprendere gli spazi perché non è tutto in ordine: “Così fa schifo, è disordinata“, tuona l’imprenditrice digitale. Ma, ignorando il monito, Fedez non molla ed inquadra l’albero di natale che Chiara ha voluto mettere in anticipo. “Mi sa che tra un po’ devo cercarmi una casa nuova“, dice poi dopo aver visto l’espressione non propriamente entusiasta della compagna.

La nuova casa è sensazionale. Ha diversi piani, una lunga cabina armadio e vista sul Duomo di Milano. Ieri notte è stata la prima serata in cui la famiglia ha dormito nell’appartamento: al suo risveglio, il giudice di X-Factor, ha postato una storia su Instagram in cui si vede la figlia Vittoria giocare con il nuovo cagnolino, Paloma. Dopo aver vissuto anni nell’oramai vecchia abitazione, trascorrendo momenti e ricordi indelebili, è giunta l’ora di affrontare un nuovo capitolo per i Ferragnez.