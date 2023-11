Andrea Bocelli e Roger Federer hanno incantato il pubblico. Durante l’esibizione all’Hallenstadion di Zurigo, il tenore italiano più conosciuto al mondo, avvisato della presenza del tennista tra gli spettatori, ha invitato lo svizzero sul palco per il gran finale. “A quanto pare stasera abbiamo una leggenda vivente tra il pubblico, Roger Federer. Per me sarebbe un onore dedicargli l’ultima aria, per le emozioni che ha regalato a tutti. E vorrei invitarlo qui con me sul palco”, ha detto Bocelli.

Con questa dolce sinfonia il lirico ha accolto un emozionatissimo Federer che, appena iniziata “Gloria a te”, non è riuscito a trattenere le lacrime, scoppiando in un pianto che ha commosso il web intero. “Gloria a te, Roger Federer”, è il messaggio condiviso da Bocelli sui propri profili social per omaggiare il campione di tennis. E Roger difficilmente nella sua lunga e gloriosa carriera da sportivo aveva mai fatto trapelare così tante emozioni.