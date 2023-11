Dopo aver condiviso una storia su Instagram in cui rende omaggio ad una persona a lui cara “(riposa in pace Lia, sei stata la nonna di tutti i ragazzi di zona“) Lazza si è trovato costretto a pubblicare un post polemico su X. A scatenare la rabbia del rapper sarebbe stato un fan che, in risposta al messaggio di addio nei confronti della signora citata dal cantante, gli avrebbe insistentemente chiesto un video di auguri per il suo compleanno. “Giustamente – scrive l’ex concorrente di Sanremo – io posto che è mancata una persona a me cara, lo ricondivido su Ig e il primo messaggio che mi arriva in risposta a quella storia è una richiesta di video di auguri di compleanno, con insistenza. Sbagliato io che mi dovevo fare i ca…i miei. Che schifo che mi fate“.

Giustamente io posto che è mancata una persona a me cara, lo ricondivido su Ig e il primo messaggio che mi arriva in risposta a quella storia è una richiesta di video di auguri di compleanno, con insistenza.

Sbagliato io che mi dovevo fare i cazzi miei. Che schifo che mi fate. — LAZZA (@thelazzinho) November 21, 2023