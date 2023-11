Una domanda sbagliata e delle risposte che raggelano. All’indomani dell’omicidio di Giulia Cecchettin sta diventando virale un video girato da due tiktoker, TheTuristzz, il cui obiettivo è quello di realizzare “esperimenti sociali”, facendo interviste in giro per Roma. Come quella realizzata, appunto, il sei novembre scorso in un centro commerciale. “Lasci che la tua ragazza vada a ballare da sola?”, è la domanda posta dai tiktoker agli intervistati, per lo più adolescenti o appena maggiorenni. Una domanda già di per sé agghiacciante che però ha lasciato spazio a risposte intrise di possessività. “No”, risponde subito il primo intervistato, fermato insieme alla stessa fidanzata. Salvo poi “correggersi”: “Se chiede il permesso ci può anche andare”. Lui? “Sì lui va da solo”, risponde lei.

Stessa risposta data da tre giovani fermati poco dopo dai tiktoker. “Non mi fido“, dicono tutti e tre. Così come il terzo intervistato che, con a fianco la fidanzata (anche lei della stessa opinione a parti invertite) sottolinea: “Non mi fido delle sue amiche”. Solo una delle vox fermate va controcorrente: “Sì la lascerei andare – risponde un ragazzo – se lo posso fare io lo può fare anche lei”. Il video ha letteralmente fatto il giro del web arrivando ad avere oltre tre milioni di visualizzazioni. Sotto migliaia di commenti, tra chi fa notare la domanda già sbagliata nella sua formulazione e chi, rassegnato, commenta: “‘S e si comporta bene ci può pure andare’… credevo di poterlo sentire solo nel film di Paola Cortellesi e invece…”.