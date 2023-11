Nella seconda tappa del suo nuovissimo tour, Elodie ha dimostrato che gli imprevisti possono accadere a tutti, ma ciò che conta davvero è la reazione e l’atteggiamento con cui si affrontano. Mentre si esibiva in “Elle”, uno dei brani tratti dal suo ultimo album “Red Light“, la cantante ha improvvisamente perso le extension della coda che aveva tra i capelli durante un vorticoso momento di danza.

Come si vede nei numerosi video pubblicati sui social, la ciocca di extension le è letteralmente volata via dai capelli, finendo a terra. La star non si è fatta prendere dal panico o dalla frustrazione: al contrario, ha fatto un sorriso divertito e con eleganza ha proseguito la performance come se nulla fosse accaduto.

Neanche a dirlo, sui social si sono subito scatenati i commenti ironici ma la reazione di Elodie ha conquistato il pubblico dimostrando che la vera grazia risiede non solo nella perfezione, ma anche nella capacità di gestire gli imprevisti con leggerezza e un tocco di ironia. Dopo le serate di sabato e domenica a Napoli, Elodie è arrivata ieri sera a Milano, dove ha in programma due concerti (il 20 e il 21 novembre), quindi farà tappa a Roma (25 e 26 novembre), Firenze (5 dicembre) per tornare infine a Milano (9 dicembre).

Video TikTok Francesco Candurro