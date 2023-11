Ana Clara Benevides Machado, 23 anni, è morta ieri sera 17 novembre durante l’attesa per l’inizio del concerto di Taylor Swift allo stadio Nilton Santos di Rio de Janeiro. La ragazza è stata stroncata da un attacco cardiorespiratorio: a provocarlo, con molta probabilità, il caldo senza precedenti che sta investendo da giorni la città. Benevides aveva atteso a lungo, a una temperatura di circa 40 gradi, l’inizio dello show: è svenuta poco prima dell’apertura dei cancelli che l’avrebbero portata ad assistere al live della popstar. Soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale Salgado Filho, per la giovane originaria dello Stato di Mato Grosso do Sul non c’è stato nulla da fare. Taylor Swift ha pubblicato un messaggio social per la 23enne: “Non posso credere di scrivere queste parole, ma è con il cuore spezzato che dico che abbiamo perso un fan stasera prima del mio spettacolo. Non so dirvi quanto sia devastata da tutto questo. Ci sono pochissime informazioni. Non potrò parlare di quanto avvenuto quando sarò di nuovo sul palco perché mi sento sopraffatta dal dolore. Il mio cuore spezzato va alla sua famiglia e ai suoi amici. Questa è l’ultima cosa che avrei pensato sarebbe accaduta quando abbiamo deciso di portare lo show in Brasile”. Swift, durante lo show, si era interrotta più volte per chiedere agli organizzatori di distribuire bottigliette d’acqua. Secondo la denuncia di molti dei 60mila presenti infatti la produzione aveva impedito alle persone di entrare allo stadio con acqua e ombrelli per idratarsi e proteggersi dal sole. Più di mille i presenti svenuti. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha chiesto alla polizia federale di indagare sulla vicenda.