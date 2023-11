Il mestiere più difficile? Fare la mamma. Parola di Lorella Cuccarini che si è raccontata a La Stampa. La conduttrice e ballerina si divide tra Amici e il teatro ma è sicura di quale sia la cosa più complicata, essere genitore: “Nessuno ti insegna, cerchi di mettere a frutto l’esperienza dell’essere figlia. A Sara, la prima dei miei quattro, dico sempre che ha pagato la mia inesperienza. In famiglia abbiamo un rapporto aperto, intimo, ma resto un genitore, non un’amica”. E arriva anche il commento su quanto detto con un post Instagram dalla figlia Chiara: “Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale, potrei innamorarmi di un ragazzo, così come di una ragazza”, aveva scritto la 23enne. Cuccarini aveva commentato che nella sua famiglia “non ci sono barriere” e ora lo ribadisce: “Mi sono stupita del movimento creato da quella frase. L’ho trovata rappresentativa di quello che è lei e un po’ tutti i ragazzi oggi, che vogliono uscire dalle etichette. Io ho lottato tutta la vita contro quelle date a me: la più amata, la fidanzata d’Italia, la moglie ideale. Siamo quello che siamo, nessuno deve essere chiuso in un perimetro che qualcuno ha deciso per lui”. La conduttrice è sposata con Silvio Testi e i due hanno quattro figli.