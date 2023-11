I trapper Simba La Rue e Baby Gang sono stati condannati rispettivamente a 6 anni e 4 mesi e 5 anni e due mesi per la sparatoria avvenuta lo scorso anno nelle vie della movida milanese. I fatti risalgono alla notte tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nei pressi di corso Como: Mohamed Lamine Saida, noto come Simba La Rue, e Zaccaria Mouhib, alias Baby Gang, avevano sparato e ferito due cittadini senegalesi. Il processo, condotto con rito abbreviato, ha portato alla condanna di altri sei giovani appartenenti alla “crew” dei trapper, con pene che variano fino a 5 anni e 8 mesi di reclusione.

Le condanne, frutto di un’indagine approfondita, riflettono il peso delle responsabilità attribuite agli imputati in relazione agli eventi accaduti quella notte: in particolare, il giudizio della corte ha riconosciuto il ruolo significativo giocato dai trapper Simba La Rue e Baby Gang, infliggendo pene proporzionate alla gravità degli atti commessi. Dalle indagini della Procura è emerso che alla base della sparatoria c’era la “volontà di controllo del territorio“.