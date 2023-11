Max Biaggi si è raccontato al Corriere della Sera in un’intervista completa, con una larga parte dedicata anche ai sentimenti. Quando gli viene chiesto se abbia un nuovo amore, la risposta è molto consapevole: “No, sto bene così. Le regalo una perla della mia vita… Sto da solo per scelta, il 50 per cento del mio cuore è dedicato a Eleonora (Pedron, ndr), la mia ex compagna, la mamma dei miei figli. La parte più bella, dal punto di vista sentimentale, l’ho già vissuta. Non credo che avrò più un altro amore che potrà regalarmi le stesse emozioni. Eleonora ha un altro compagno, ci sentiamo tutti i giorni, ci vediamo, viviamo bene”. E arriva anche una rivelazione su Valentino Rossi e sui rapporti con lui che definisce “normali, ci salutiamo. È capitato che dicesse… i miei amici Stoner, Biaggi, Lorenzo… mah”. Precisa poi: “Non si può parlare di amicizia, non si è mai fatto nulla per crearla, ricordo quando feci un grave incidente, fui ricoverato a lungo in ospedale, ho ricevuto messaggi e telefonate da tutti, da lui niente. Ma nessun rammarico, per carità”.