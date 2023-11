Cher è stata ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. Esatto, proprio la grande icona della musica mondiale: un grande colpo per il programma di Canale5. E la cantante ha parlato anche del suo giovane amore, Alexander Edwards, che ha 40 anni meno di lei: “L’amore è importante nella mia vita, come in quella di tutti. Io e Alexander ci siamo conosciuti l’anno scorso alla settimana della moda di Parigi. Qualche tempo dopo l’ho incontrato in uno show ed è finita lì. Poi la mia amica gli ha dato il mio numero e lui ha iniziato a scrivermi. Dicevo sempre alle mie amiche di non uscire con uomini molto più giovani o più vecchi e di non innamorarsi via messaggio. Poi è esattamente quello che ho fatto io”. Importanti le parole a sostegno dei diritti della comunità Lgbtq+: “Ho sempre lottato per i loro diritti. Ci sono persone orribili divorate dalla voglia di far soffrire altri. Nel mio paese molte persone come me lottano per supportare la causa della comunità. Personalmente mi sono sempre sentita vicina a loro, perché ogni volta che mi sono trovata in un momento buio non mi hanno mai lasciata sola“.