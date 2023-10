Sul grande schermo sono stati una coppia da urlo ma non solo. Matthew Perry – tragicamente morto all’età di 54 anni – e Courteney Cox hanno interpretato per anni i personaggi di Chandler e Monica nella serie televisiva ‘Friends‘. Teorie svariate di gossip hanno accompagnato la vita privata dei due attori, tanto che un insider ha dichiarato l’anno scorso a US Weekly: “Matthew è sempre stato innamorato di lei e non è mai stato completamente in grado di dimenticarla”.

Senza ombra di dubbio i due avevano un bel rapporto, come anche testimoniato da uno scatto postato su Instagram da Cox, in cui si erano ritratti felici in un selfie: “Potrei essere più felice?” #veriamici”, c’è scritto sulla didascalia.

Nonostante milioni di fan sperassero in una ‘reale’ relazione tra i due, ufficialmente non è mai trapelato nulla, anche perché la 55enne è fidanzata da anni con Johnny McDaid degli Snow Patrol, dopo la riconciliazione avvenuta nel marzo 2016. L’ultima relazione di Perry, invece, risaliva al 2021 con Molly Hurwitz. Nel suo libro ha raccontato che avrebbe desiderato sposarsi e avere dei figli. “Penso che sarei un ottimo padre”, ha scritto.

All’epoca in cui la Cox si separò da Johnny McDaid nel 2015 però, il sito Perez Hilton aveva insinuato: “Non sorprende che Matthew sia stata una delle prime persone che Courteney ha chiamato dopo che Johnny l’ha lasciata. Si sono appoggiati l’un l’altra“. Tuttavia questa romantica suggestione di relazione tra i due è durata ben poco: infatti appena un anno dopo, l’attrice si è rifidanzata con il cantante irlandese.