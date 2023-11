La morte di Matthew Perry, celebre per il suo ruolo di Chandler in “Friends“, rimane avvolta nel mistero nonostante i primi risultati dell’autopsia siano stati resi noti. L’attore è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio nella sua casa di Pacific Palisades e i primi test dell’autopsia, eseguita il 29 ottobre, hanno escluso che la causa del decesso sia un’overdose di Fentanyl o metanfetamine.

Tuttavia per scoprire le reali circostanze che hanno portato alla morte di Perry sarà necessario attendere ancora dai 4 ai 6 mesi: è questo, infatti, il periodo necessario per i risultati completi dell’autopsia e gli esami del medico legale. Si presume che l’attore possa essere annegato dopo aver subito un arresto cardiaco ma il mistero che circonda la sua morte nella vasca idromassaggio persiste: la polizia ha aperto un’inchiesta preliminare, considerando il fatto che Perry era una celebrità e sta indagando anche per omicidio e rapina, sebbene non siano stati trovati segni di effrazione o lotta nella sua casa. Gli investigatori hanno scoperto infatti farmaci soggetti a prescrizione nella residenza di Perry, tra cui antidepressivi, ansiolitici e un farmaco per la BPCO. Tuttavia, tutte le medicine erano state legalmente prescritte e conservate in contenitori appropriati.

La dinamica esatta dell’accaduto resta sconosciuta. Perry aveva trascorso alcune ore giocando a pickleball prima dell’incidente: gli inquirenti si interrogano sulle circostanze che avrebbero potuto cambiare l’esito della tragedia, come il ritorno anticipato del suo assistente o la presenza di qualcun altro in casa con lui. Il coroner dovrà ora lavorare attentamente per ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte prematura dell’amatissimo Matthew Perry.