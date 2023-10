Dopo due giorni di silenzio il cast della celebre sitcom americana ‘Friends’ ha rilasciato un comunicato congiunto sulla morte dell’attore Matthew Perry. “Siamo lettaralmente devastati”, scrivono Jennifer Aniston, Courtney Cox, Matt Le Blanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer a proposito del collega che interpretava il personaggio di Chandler Bing. Nella loro prima reazione pubblica dopo la morte di Perry, sabato, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc e David Schwimmer hanno dichiarato alla rivista People: “Siamo tutti letteralmente devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici compagni di cast. Siamo una famiglia”, si legge nella dichiarazione, firmata dai cinque co-protagonisti di Perry.

“C’è così tanto da dire, ma in questo momento ci prenderemo un momento per elaborare il lutto ed elaborare questa perdita insondabile”, hanno aggiunto. “Col tempo diremo di più, come e quando potremo. Per ora, i nostri pensieri e il nostro amore sono con la famiglia di Matty, i suoi amici e tutti coloro che lo amavano in tutto il mondo”.