Cari ragazzi, per noi che speravamo (sì, anche chi scrive) di avere una chance con Brad Pitt partita finita. Che c’è? Sognare di incontrarlo al banco gastronomia mica è peccato. I fatti. Se fino a poco tempo fa la relazione fra il premio oscar Brad Pitt (59), sex symbol che ormai da decenni fa palpitare il cuore di generazioni svariate di tutto il mondo, e Ines De Ramon (30), designer di gioielli svizzeri, poteva sembrare una storiella passeggera, ora le cose sembrano farsi serie.

Secondo una fonte molto vicina all’attore, Pitt avrebbe infatti presentato Ines “alla maggior parte dei figli“, cosa che a quanto pare andrebbe in contraddizione con la volontà dell’ex-moglie Angelina Jolie, che si è detta più volte contraria all’idea di coinvolgere la famiglia nelle nuove questioni sentimentali della ex-coppia stellata. Ma la fonte insiste sul fatto che a Brad “non frega niente di ciò che Angelina pensa della sua nuova relazione. Infatti vuole che lei sappia che è felice con un’altra”.

La neo coppia sembra più unita che mai, entrambi di supporto l’uno per l’altra nell’affrontare i rispettivi divorzi. L’ex marito di Ines, la star di The Vampire Diaries, Paul Wesley, ha infatti chiesto ufficialmente il divorzio lo scorso 17 febbraio, cinque mesi dopo che la loro separazione è stata confermata da un portavoce della coppia. Ora tocca a Ines supportare Brad, il cui divorzio con Angelina Jolie sembra essere molto più lungo e tortuoso, date le diatribe legali ancora lunghe da risolvere. Sempre secondo la fonte, infatti, ‘la relazione di Brad con Angie è stata un disastro di alto profilo, esattamente l’opposto a quello di Ines. Ma lei è una persona per niente drammatica e molto discreta.’ Quindi che dire: ancora una volta non ci resta che augurare a denti stretti tanta felicità alla nuova coppia e sederci per vedere se son rose…