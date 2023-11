Prima uno stemma con un melone giallo, poi l’albero della famiglia in stile Game of Thrones. È l’esilarante “genealogia” di Giorgia Meloni proposta da Luciana Littizzetto a Che tempo che fa, in onda ogni domenica sera sul Nove.

La comica ha costruito un personale albero che mischia famiglia e membri di governo dell’esecutivo Meloni che ha la sua origine proprio nella premier: “In cima al vertice abbiamo sua maestà Giorgia I, detta la melonissima, nata dalla tempesta della destra…”. L’ultimo nel rango familiare? “Mattarella, il nostro presidente della Repubblica, staccato dagli altri, con il ruolo di ‘notaio del reame’ che farà solo il discorso di Capodanno e taglierà qualche nastro, ma senza forbici…”, ironizza Littizzetto alludendo alla proposta di riforma costituzionale per introdurre il premierato.