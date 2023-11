Pace fatta tra Cristiano Malgioglio e Mahmood. Con la sua straordinaria abilità di sorprendere il pubblico, Fiorello ha ancora una volta dimostrato la sua maestria come pacificatore: dopo aver seppellito l’ascia di guerra tra Totti e Spalletti nella prima puntata di ‘Viva Rai2′, stamattina lo showman siciliano ha orchestrato un’altra riconciliazione in diretta, quella tra il paroliere Cristiano Malgioglio e il cantante Mahmood.

La scintilla dell’animosità era scoccata quando Malgioglio aveva espresso il suo disappunto per il fatto che Mahmood avesse intitolato il suo nuovo singolo ‘Cocktail d’amore’, lo stesso titolo del brano che Malgioglio aveva scritto e portato al successo con Stefania Rotolo nel 1979. L’occasione per il chiarimento tra i due artisti è arrivata quando, dopo aver mostrato un finto bestseller di Mahmood dal titolo ‘Come far incazzare Malgioglio’‘, Fiorello lo ha chiamato in diretta, affiancato da Mahmood, suo ospite nella puntata odierna.

“Alessandro (Mahmood, ndr.) mi ha fatto arrabbiare ma adesso mi è passata. Come quelle tigri che quando le accarezzi poi diventano morbide. Sono nella fase morbida”, ha dichiarato Malgioglio, rendendo chiara la sua disposizione a mettere da parte l’irritazione. Mahmood ha spiegato la sua ispirazione dietro il titolo: “Malgy, la mia ‘Cocktail d’amore‘ l’ho scritta dopo che sono andato a Berlino a ballare ad una serata che si chiama Cocktail d’amore in onore della tua canzone. Era un omaggio.” Il brano di Malgioglio aveva infatti ispirato il nome di una nota festa Lgbt friendly a Berlino, chiamata appunto ‘Cocktail d’amore’.

La risposta di Malgioglio è stata dolceamara: “Con Mahmood siamo amici, io lo stimo e lui lo sa benissimo. Anche se, devo essere sincero, non lo ascolto mai”, ha detto ridendo. Fiorello ha scherzato tra le risate: “Quanto sei amico!” e ha aggiunto: “Allora, io ormai sono un pacificatore e vi do appuntamento per un incontro nella discoteca tedesca dove si fa Cocktail d’amore”. La replica di Malgioglio è stata decisa: “No, grazie. Ci vediamo a Porta Venezia con Mahmood, a Milano“. E Mahmood ha concluso con un tocco di umorismo: “Ma è meglio al Cocktail d’amore, Malgy. Fidati. Meglio a Berlino.“