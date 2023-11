Ormai ogni occasione è buona per un remix in chiave nazional-popolare del celebre brano di Gala “Freed from desire“. Ne sa qualcosa il noto dj Bob Sinclair, colui che ha avuto il merito di riportare al successo per primo questa canzone facendone un successo dance: il noto dj francese ha dovuto sopportare per mesi il coro che i tifosi del Milan, che hanno dedicato all’allenatore Stefano Pioli la loro versione “originale” del ritornello. Ma se finora Sinclair ha sempre preso tutto con ironia, ciò che accaduto durante una serata in un locale di Roma lo ha fatto andare invece su tutte le furie.

Al momento più atteso della canzone infatti, i presenti hanno intonato una variante riprovevole del ritornello infelicemente conosciuta negli stadi, ovvero “Vesuvio erutta, tutta Napoli è distrutta“. Un coro che ha scatenato l’ira del dj, rimasto visibilmente infastidito. Partito con l’intenzione di far saltare il pubblico con l’intramontabile hit musicale, Sinclair, appena ha udito il testo, ha esplicitamente fatto cenno con le mani di togliere il brano dicendo “basta”.