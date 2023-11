Lo scherzo finisce in una rissa sfiorata. Uno scontro che è andato ben oltre le “brutte parole”, al punto dall’essere fisicamente separati. Protagonisti Teo Mammucari e Antonio Caprarica, concorrenti dello show del sabato sera “Ballando con le Stelle“. In onda, dopo la sua esibizione, il conduttore si è confrontato per parecchi minuti con la giuria. Ancora una volta, tra il serio e il faceto, ha battibeccato con Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli.

Proprio la giornalista ha mostrato maggiore apprezzamento per l’esibizione del giornalista, suscitando l’immediata reazione di Mammucari: “Caprarica è un tronco che parla inglese, bruciato. È un cane, Caprarica sei un molosso“. Parole, accompagnate comunque da un tono scherzoso, che non sono piaciute all’esperto di Royal Family che ha replicato stizzito: “Io sono un molosso ma gentiluomo. Tu sei un po’ cafone. E secondo me faresti bene a prendere qualche lezione di buone maniere. Mi hai scocciato”.

La padrona di casa Milly Carlucci ha posto un freno chiudendo il collegamento ma al ritorno nella sala delle stelle la situazione sarebbe degenerata. Come raccontato dal sito DavideMaggio.it nel corso della diretta al ritorno in sala “Mammuccari si è imbattuto in un inferocito Caprarica e i due hanno iniziato a dirsele di santa ragione. Gli insulti, però, a un certo punto sono stati tali da portarli ad un faccia a faccia troppo ravvicinato; i presenti si sono visti costretti a separarli fisicamente.Teo, piuttosto alterato, è stato persino portato via dalla sala delle stelle”. La notizia al momento non è stata commentata dai protagonisti, da Carlucci e dalla Rai.