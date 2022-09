Bob Sinclar non ne può più. Dopo l’iniziale sorpresa, per tutta l’estate il dj francese ha ironizzato sul coro “Pioli is on fire“, che partiva immancabilmente ogni volta che in una discoteca italiana si sentivano le note di “Freed from desire“. Sinclair ha persino cantato il tormentone dei tifosi rossoneri che ha celebrato la vittoria del 19esimo scudetto del Milan. Adesso però è stufo.

Come testimonia un video pubblicato sui social, Sinclair dopo aver fatto partire il brano di Gala in una delle sue ultime esibizioni alla consolle, ha sentito partire per l’ennesima volta il coro “Pioli is on fire” e ha fatto un eloquente gesto con le mani: un no ripetuto più volte. Poi si è dovuto arrendere, ma il suo volto tradiva visibilmente l’irritazione.