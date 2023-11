Un altro componente della troupe della serie televisiva israeliana Fauda è stato ucciso in azione a Gaza. Matan Meir, un riservista del 697esimo battaglione della 551a brigata israeliana e membro dello staff dello show televisivo, è stato inserito nell’elenco dei soldati caduti in servizio stilato dalle Forze di difesa israeliane (Idf), come riporta il Jerusalem Post. Anche i profili social della serie tv hanno annunciato la morte di Meir. “Siamo devastati nel condividere che uno dei membri della nostra famiglia Fuada, Matan Meir, è stato ucciso in azione a Gaza. Matan era un membro integrante della troupe. Il cast e la troupe hanno il cuore spezzato da questa tragica perdita”.

Sui social il dolore dei colleghi. In un post Lior Raz, co-creatore e interprete, nelle vesti di Doron, della serie tv Netflix che narra le vicende di una unità israeliana impegnata in azioni antiterrorismo a Gaza e in Cisgiordania, scrive: “Sono devastato nel dirvi che uno dei membri della nostra famiglia di Fauda, Matan Meir, è stato ucciso in servizio a Gaza. Matan è stato parte integrante della troupe per tutte e 4 le stagioni di Fauda. L’intero cast e la troupe hanno il cuore spezzato da questa tragica perdita. Vorremmo porgere le nostre condoglianze alla famiglia e agli amici di Matan. Possa la sua anima riposare in pace. RIP”. Raz all’indomani dell’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre si era unito all’esercito israeliano a Sderot. Meir, 38 anni, è il secondo membro dello staff della serie Netflix a perdere la vita nel conflitto in Medio Oriente. Fra le 1200 vittime dell’assalto di Hamas a Israele il 7 ottobre, vi era il tecnico del suono, Lior Waitzman che aveva lavorato, tra gli altri programmi, alla serie di spionaggio di Apple TV+ Teheran.

Fauda (che significa confusione, caos) è una serie che racconta le vicende di un gruppo di agenti scelti dello Shin Bet esperti in operazioni sotto copertura a Gaza. Sono tutti addestratissimi e letali, parlano un arabo perfetto e grazie a questa caratteristica sono in grado di infiltrarsi nei gruppi terroristici e di compiere le loro azioni. Le riprese della quinta stagione si sono fermate, proprio a causa di quello che sta succedendo in Israele. E alcuni attori della serie si sono già arruolati nell’esercito e sono tornati in prima linea.