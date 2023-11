Avete presente i bei capelli di Harry Styles, tanto riconoscibili quanto indomabili? Ecco, scordateli. Il cantante e attore britannico ha infatti deciso di darci un taglio, in tutti i sensi. Come rivelato da Tmz, che ha “beccato” il cantautore con la fidanzata Taylor Russel al concerto degli U2, la star mondiale si è infatti rasato praticamente a zero.

Un taglio che ha sconvolto diversi fan, ormai affezionati al ciuffo ribelle del cantante. “Scommetto che è per un ruolo cinematografico. Questa è la mia ipotesi”, ha commentato un utente Instagram sotto all’esclusiva Tmz. “Sono scioccata”, ha scritto un’altra. E ancora: “Pronto per il trapianto di capelli…”