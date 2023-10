Ci sono volte in cui la finzione televisiva sfiora la realtà e altre in cui la supera. È ciò che sta capitando in queste ore con Fauda, la più celebre serie tv israeliana, quella che ha fatto conoscere al mondo la complessa macchina dell’intelligence di Tel Aviv, in cui i protagonisti sono gli agenti scelti e sotto copertura dell’unità Mista’arvim, che combattono contro i terroristi di Hamas. Sono tutti addestrati e letali, parlano un arabo perfetto e grazie a questo sono capaci di infiltrarsi nei gruppi terroristici. Tra verosimile e vero, a prevalere ora è il vero con due degli attori, Tsahi Halevi (che interpreta Naor) e Idan Amedi, (Sagi), che negli ultimi giorni sono tornati nell’esercito, come ha confermato da Sharon Levi, managing director degli Yes Studios, la società di produzione della serie. Ma non solo gli unici attori ad essersi mobilitati, sia virtualmente (via social) che fisicamente. Lior Raz, ad esempio, che nella serie interpreta il tormentatissimo agente infiltrato Doron e che nella vita reale è un ex agente delle forze speciali, ha fatto sapere di essere in prima linea, a Sderot, cittadina a sud di Israele, per dare una mano alle famiglie bombardate dai missili di Hamas.

“Sono venuto al Sud e mi sono unito ai volontari dell’organizzazione Brothers in Arms”, ha spiegato l’attore, che è tra gli ideatori di Fauda. “Mi sono unito a centinaia di altri coraggiosi volontari che stanno lavorando instancabilmente per sostenere la popolazione”, ha aggiunto. Con lui c’è anche l’altro creatore della serie, Avi Issacharoff, giornalista del Times of Israel e corrispondente per gli affari arabi e palestinesi per Haaretz, e dunque profondo conoscitore del conflitto israelo-palestinese. Ed ecco perché la linea tra vero e verosimile si è fatta via via sempre più sottile, tanto che gli appassionati della serie si sono subito ricordati di uno degli episodi più drammatici della serie – Fauda in arabo significa caos -, quello della terza stagione in cui veniva raccontato proprio il salvataggio di due ostaggi israeliani nella Striscia di Gaza. Il protagonista, Doron Kavillio, e gli altri membri della squadra dei Mist’aravim, entrano nell’enclave palestinese arrivando di notte via mare per liberare due giovani escursionisti israeliani rapiti da Hamas. Il futuro della serie? Per ora è in bilico. Proprio a causa di quello che sta accadendo negli ultimi giorni in Israele, le riprese della quinta stagione si sono fermate.