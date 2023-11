Dentro la casa del Grande Fratello la relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi sta intrattenendo i telespettatori. Ma anche facendo provare qualche momento di paura. Pochi giorni fa, infatti, durante un momento intimo tra i due, poco prima che andasse in onda l’ultima puntata del reality, i due si sono concessi un lento, come riporta Fanpage, e, alla fine, anche un bacio. Bacio che, però, non è finito nel migliore dei modi: Giuseppe Garibaldi ha infatti perso del sangue dal naso. Anche Luzzi ha commentato l’episodio con alcuni coinquilini ironizzando: “Ora è in confessionale tutto macchiato, diranno che l’ho picchiato…”.

A quanto pare, però, non è la prima volta che accade. Letizia Petris e Paolo Masella hanno infatti detto a Beatrice Luzzi che Giuseppe Garibaldi “sanguina ormai da due mesi” e che gli succede spesso, almeno “ogni due giorni”, anche sotto la doccia, “quando è carico di emozioni e gli si alzano i battiti”.