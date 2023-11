Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul NOVE e in streaming su discovery+ – nel suo monologo inquadra il momento in cui dev’essere nato l’accordo tra Meloni e Rama per l’apertura dei due centri per l’accoglienza migranti sul territorio albanese: “l’accordo è nato quest’estate in Albania, al mare. È lì che è nata la “scintilla” fra i due. […] è tra uno spritz e una nocciolina che hanno deciso tutto. Ecco questo aperitivo c’è costato 116 milioni, bevande escluse”.