Ci sono alcune storie che hanno dell’incredibile. Come quella capitata a Cassey una cameriera e Tiktoker che ha raccontato una situazione “particolare” che le è successa mentre era in servizio nel ristorante in cui lavora.

La donna ha raccontato in un video Tiktok di aver dovuto servire l’uomo con cui stava uscendo, capitato inconsapevolmente nel ristorante dove lei lavora, e la moglie, a cena fuori per festeggiare il loro quarto anniversario di matrimonio. “Non sapevo fosse sposato“, ha detto la cameriera, raccontando la “vendetta” messa a punto.

Cassey ha infatti fatto di tutto per mettere l’uomo, con cui si era conosciuta poche settimane prima a una festa e con cui era uscita una volta, a disagio, facendo complimenti alla moglie e guardandolo male da dietro la cassa, tanto che l’uomo ha “sudato” durante tutta la cena. Alla fine, come da tradizione del ristorante, la cameriera ha regalato alla coppia una scatola di tartufi con scritto sopra “Buon anniversario di matrimonio” e ha augurato loro di avere “uno splendido matrimonio”, chiedendo di tornare anche l’anno prossimo. Il risultato? Lui le ha anche lasciato una mancia del 100% che la titkoker ha chiamato i “soldi del silenzio”.

Le reazioni sotto al video sono state diverse, tra chi si è complimentato con lei per come ha gestito la situazione e chi invece si è lamentato per