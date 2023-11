Tra qualche ora all’interno della casa del Grande Fratello la cucina potrebbe non servire più. Ieri sera, lunedì 6 novembre, è andato in onda su Canale5 un nuovo appuntamento in diretta del reality. Serata che ha tenuto incollati allo schermo 2.716.000 spettatori con uno share del 20.5% contro I Bastardi di Pizzolfalcone 4 su Rai1 (3.693.000 spettatori e 21.1% share). Alfonso Signorini in Mistery Room ha voluto incontrare Alex Schwazer per avvisarlo che la famosa sentenza per la sua celebre squalifica per doping dovrebbe arrivare a giorni (magari proprio in diretta, con una bella busta in confessionale).

Un riscatto dunque per l’atleta che in questi giorni in casa non ha mai smesso di allenarsi in vista delle prossime Olimpiadi. Sogno che, ad ora, non ha alcuna certezza dal momento che le candidature per i giochi olimpici sono ormai scadute. Per questo motivo alcuni inquilini starebbero pensando ad un vero e proprio sciopero della fame in supporto dell’amico atleta. “Se parte da noi, se facciamo un appello, potrebbe iniziare a fare il giro di tutta Italia e potrebbe muoversi un bordello di gente. Se parte da qui, fuori a livello mediatico esplode una bomba”, ha dichiarato Massimiliano Varrese. Megafono che, ad ora, resterebbe spento. Una possibilità molto probabilmente bloccata sul nascere da parte degli autori del reality.

E se nella versione spagnola del reality siamo a due espulsioni (tre se contiamo anche quella di Oriana Marzoli) e un ritiro, a rinfrescare la memoria trash ci ha pensato Daniele Dal Moro attraverso una diretta Twich. L’influencer e imprenditore vicentino, ex concorrente del Grande Fratello della passata edizione e fidanzato di Marzoli, come anticipato da Biccy ha sbottato contro tutti (a partire dai fan di Oriana): “Mi sono rotto i co***i* di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco me**a* da quelle pu****e delle Orianistas. Siete dei cog****”. E ancora: “Mi dicono che sfrutto Oriana per fare le live ma Dio ****, come ca**o* si fa a pensare di me questo? Siete un branco di idioti. Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre str*nz*te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e*? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un amica?”. E tra blasfemie e gesti concitati, il discorso è così continuato: “Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. Mi avete rotto i cog***i*, tutti quanti. Ve ne dovete andare a fare in c**o. Ma voi sapete quante ca**o di belle ragazze mi scrivono tutti i giorni? Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di me**a?”. La conclusione della live (pur destando preoccupazione agli spettatori circa il suo stato di salute) ha spiazzato tutti. A cavalcioni sulla sedia, Dal Moro ha urlato: “A 90, sapete cosa vuol dire? (…)”. Dallo sciopero della fame allo sciopero del canale – che potrebbe essere giustamente disattivato – è un attimo, insomma.