“Il sogno di diventare mamma? C’è ancora, non mollo”. A due anni dalla diagnosi di tumore Carolina Marconi si racconta a Verissimo ripercorrendo le tappe di una battaglia vinta e che non le ha fatto perdere la speranza di mettere al mondo un bambino. Di recente però l’ex gieffina ha avuto paura di ripiombare nell’incubo della malattia: “Ogni 6 mesi mi controllo, mammografia ed ecografia e una volta all’anno la tac” spiega nel salotto di Silvia Toffanin. “Nella tac si è trovata una piccola macchia nel fegato, il mondo mi è crollato un’altra volta […] avevamo paura fosse la metastasi, poi è arrivata finalmente la notizia che non era niente”.

LA BATTAGLIA DI CAROLINA MARCONI – Anche durante i momenti più duri Carolina non ha mai perso la fiducia nel futuro, sebbene le sue spalle e il suo cuore abbiano sentito gli effetti pesanti delle cure: “Mi aiutavano a vivere ma allo stesso tempo mi rendevano la vita impossibile, non riuscivo nemmeno ad alzarmi dal letto però in quel momento pensi al dopo, quando tocchi il fondo dici ‘Voglio mantenermi positiva’, ti viene una forza enorme perché pensi a come potrà essere la vita dopo. Io sognavo in continuazione”.

L’AMORE DEL COMPAGNO ALESSANDRO – E pensare che per Marconi tutto è iniziato proprio perché cercava di avere un figlio. Un sogno che tra le lacrime ammette di coltivare ancora, ma per mettere al mondo una creatura dovrebbe fermare le proprie cure. La decisione, dunque, va ponderata con attenzione, ma Carolina non vuole arrendersi: “Io non mollo”. Accanto a lei in questa discesa all’inferno e risalita verso la vita c’è sempre stato il compagno Alessandro Tulli, del quale dice: “Siamo complici, una bella squadra. Sposarci? Io già mi sento fortunata a stare qui, a non avere più dolori e ad avere un uomo come lui. Ben venga se mi chiede di sposarlo”.

GLI INSEGNAMENTI DELLA MALATTIA – Alla padrona di casa che le chiede se abbia mai avuto paura di non farcela, Carolina confida gli insegnamenti che ha tratto dall’esperienza vissuta: “È stata brutta ma mi ha dato tante persone nella mia vita. Ho capito quello che voglio: persone che mi vogliono veramente bene, non voglio più sprecare la mia energia, voglio essere felice”.