Alcune stories su Instagram che raccontano di una vacanza in Svizzera, a Lugano e di un’esperienza in assenza di gravità (com’è possibile fare in alcune ‘gallerie del vento’ aperte al pubblico). Così Michelle Hunziker ha ufficializzato la relazione con il fidanzato Alessandro Carollo sui social, aggiungendo anche una foto assieme a lui. E d’altronde non serve essere segugi per individure sul di lui profilo le stesse location immortalate dalla conduttrice. Lui è un osteopata e fiosioterapista romano, ha 41 anni e già a metà ottobre Hunziker aveva postato una foto a bordo della sua moto Ducati Panigale V4. Carollo è seguito su Instagram da oltre 60 mila persone. Un nuovo amore per la conduttrice dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi.