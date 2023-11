Ha perso il controllo ed è finita, con l’auto, dentro la fontana del Ratto di Proserpina, a Catania. È successo martedì 31 ottobre e il video, che mostra la donna all’interno della macchina (fortunatamente illesa), subito dopo l’incidente, ha fatto il giro dei social. La donna è stata fatta uscire dall’abitacolo grazie all’intervento dei vigili del fuoco ed è stata portata in ospedale in codice giallo. L’incidente ha provocato alcuni danni alla fontana e disagi alla viabilità per qualche ora.

