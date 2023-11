Dopo oltre 3 anni Celine Dion è tornata a mostrarsi in pubblico. La cantante, che sta combattendo contro la sindrome della persona rigida, lunedì sera ha assistito alla partita di hockey tra i Vegas Golden Knights e la squadra della sua città natale, i Montreal Canadiens, che si è tenuta alla T-Mobile Arena di Las Vegas. Al termine dell’incontro la star ha incontrato i giocatori e le immagini pubblicate online hanno fatto la gioia dei fan, soprattutto perché Celine è apparsa sorridente malgrado la situazione che sta affrontando. “I miei ragazzi e io ci siamo divertiti tantissimo a far visita ai Montreal Canadiens dopo la partita di hockey con i Vegas Golden Knights a Las Vegas lunedì sera. Hanno giocato così bene, che partita!! Grazie per averci incontrato dopo la partita, ragazzi! È stato memorabile per tutti noi. Buona stagione!” ha scritto l’inconfondibile voce di “My Heart Will Go On” sui social.

A ringraziarla per la sua presenza è stata anche la vicepresidente delle comunicazioni di hockey di Montreal, Chantal Machabée, che su Instagram postando le foto dell’incontro ha commentato: “Grazie Celine Dion per la tua generosità. L’intera squadra è stata molto felice di incontrare te e la tua famiglia”. La popstar, infatti, non era da sola: insieme a lei anche i figli René-Charles, 22 anni, e i gemelli Nelson e Eddy, 13. L’artista ha avuto parole di incoraggiamento pure per i giocatori: “Rimanete sani e forti. Fate ciò che sapete fare meglio”.

Un’uscita pubblica che costituisce una piccola boccata d’ossigeno anche per tutti i sostenitori di Celine Dion, che fino ad ora avevano ricevuto notizie tutt’altro che incoraggianti circa le condizioni di salute della cantante. Difficile dimenticare le indiscrezioni circolate lo scorso agosto, quando RadarOnline.com aveva appreso che probabilmente l’artista non avrebbe mai più cantato in pubblico a causa del peggioramento della malattia. La sorella Claudette aveva in precedenza espresso tutta la propria preoccupazione rivelando: “Non riusciamo a trovare nessuna medicina che funzioni, ma avere speranza è importante”. La sindrome della persona rigida colpisce una persona su un milione e per questo è difficile individuare una cura efficace.