Chi impersonare per Halloween? Mostri, streghe e fantasmi, evidentemente, sono passati di moda. E così Chiara Ferragni, che ha dato una festa per l’occasione, si è vestita da Catherine Tramell, interpretata da Sharon Stone nel film Basic Instinct. Con un video pubblicato sui social, l’influencer italiana ha ricreato la celebre scena del film, con l’accavallamento di gambe dell’attrice statunitense. Il risultato? Come sempre, sul web, c’è chi la sostiene e chi la critica.