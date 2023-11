Dopo 463 giorni di lotta, purtroppo, non ce l’ha fatta. Mana, il figlio di 10 anni di Eka Darville non c’è più. Come riportato in un articolo del Mirror di ieri 31 ottobre, il bambino era stato colpito da un raro tumore al cervello. Eka, attore Marvel, e la sua famiglia lo avevano scoperto dopo che il piccolo aveva avuto un collasso in spiaggia. Da quel momento l’attore di “Jessica Jones”, “Power Rangers” e “The Defenders” aveva deciso di mettere in pausa la propria carriera per dedicarsi completamente al figlio, trasferendosi negli States, anche insieme alla moglie Lila.

463 giorni di lotta, accanto a lui per tre interventi molto delicati, con apparenti riprese e poi il tragico epilogo, comunicato dalla nonna del bimbo, Malaika, via web: “Ora è libero, sta danzando nella luce. Lo vediamo tutti, lo sentiamo e so che molti di voi, come me, hanno amato Mana eternamente”, ha scritto la signora sui social. Solo qualche giorno fa, il 19 ottobre per l’esattezza, l’attore australiano aveva rivelato via Instagram: “Stiamo entrando in un momento critico del suo percorso (del bimbo, ndr), vi contatto per chiedere le vostre preghiere – aveva scritto sui social l’attore -. Intanto voglio cominciare ringraziandovi, siamo grati per il vostro sostegno a Mana e a tutta la nostra famiglia. Senza il grande sforzo – d’amore, preghiere e medico – Mana non sarebbe qui oggi. E invece è qui. Ancora combatte. Questi ultimi quattro mesi sono stati un’odissea assoluta tra alti e bassi che hanno aumentato la nostra capacità di ‘umani’ oltre ogni limite che potessimo pensare di avere. La notizia è che purtroppo dopo mesi di stabilità e di progresso miracoloso e anche di riabilitazione fisica, il tumore sta tornando e crescendo più velocemente che mai. [..] Stiamo lavorando 24 ore su 24 con le migliori e più brillanti squadre mediche a livello mondiale per supportarlo e ora è il momento di affidarsi a Dio/Creatore/Grande Spirito/Allah/ chiamatelo come volete [..]”.

Un appello di preghiere e di aiuto che, però, è stato drammaticamente vano. A poco sono serviti i tanti soldi raccolti sulla piattaforma Go Fund Me – circa 655.000 dollari -. Lì Eka aggiornava i fan sullo stato di salute del piccolo. L’ultimo aggiornamento, recente, parlava del peggioramento della situazione. Fino a quando la nonna, con un toccante video riportato anche dal Daily Mail, ha rivelato che ormai Mana è un angelo in cielo: “Continuerà a toccare i cuori con la sua storia, il coraggio, la forza e la saggezza che arrivano alle frequenze più alte dei maestri e degli angeli. La luce aiuta a guidare l’uomo a versare il nostro amore nella sua anima”.