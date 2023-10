Alcuni giornalisti palestinesi a Gaza hanno documentato in video la presenza di quelli che sembrano tank israeliani nella periferia di Gaza City, a Salahaddin street, l’arteria principale che attraverso l’intera Striscia. Secondo testimoni sul posto militari israeliani sarebbero entrati nella parte orientale del rione Sajaya per avanzare verso la città. Nel video pubblicato dal cameraman Yousef Basam sui social si vede il carro armato colpire un’auto che stava per fare marcia indietro

video Instagram/Yousef Basam