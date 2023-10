“La malattia mi ha fatto capire l’importanza del tempo e di quanto una ferita abbia bisogno del tempo per essere curata. Mi ha fatto capire l’importanza della salute mentale e di quanto questo tema sia un’emergenza concreta”. Così Fedez a Che tempo che fa (Nove), intervistato da Fabio Fazio.

Quando il conduttore ricorda le parole di Gianluca Vialli che, raccontando la sua malattia, disse che lo aveva fatto diventare una persona migliore, Fedez si è emozionato, ricordando la lunga telefonata che ebbe con lui prima dell’intervento: “Io purtroppo non sono ancora migliorato come persona, ma ci sto lavorando. Quando ho scoperto di avere il tumore al pancreas ho avuto la fortuna di sentirlo. In quel momento in cui lui stesso stava vivendo la malattia, è riuscito a trovare del tempo per stare al telefono con una persona che non conosceva minimamente e questo la dice lunga si chi fosse Gianluca umanamente”.