Fedez, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa (Nove) ha ripercorso un momento personale di sofferenza, soffermandosi sull’importanza della salute mentale. Su questo tema ha rivolto un appello al presidente del consiglio Giorgia Meloni, affinché nella manovra finanziaria non vengano tagliati i fondi destinati al bonus psicologo: “I dati Istat ci dicono che 2milioni di adolescenti della generazione Z soffrono di problemi di salute mentale, l’Oms dice che la seconda causa di morte tra gli adolescenti è il suicidio. L’istituto superiore della sanità dice che ci vorrebbe 1 psicologo ogni 1000 abitanti, noi ne abbiamo meno di 3 ogni 100mila. L’Aifa dice che tra i 20 farmaci più prescritti in Italia, 6 sono antidepressivi o ansiolitici. Questi dati chi ci governa li conosce, sono numeri tangibili. Lo scorso governo ha stanziato 25 milioni di euro per il bonus psicologo che ha coperto solo il 10 per cento della domanda. Questo governo vuole finanziare questa misura con solo 5 milioni, vorrei chiedere sommessamente al presidente del consiglio Meloni di non tagliare questi fondi perché significherebbe sputare in faccia alle famiglie che ne hanno bisogno”.