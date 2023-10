Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha avuto un acceso confronto con il giudice di Ballando con le Stelle Guillermo Mariotto, in merito ad un commento da lui pronunciato ieri sera durante il commento dell’esibizione di Paola Perego nel dance show. Ma andiamo con ordine.

Mentre Mariotto stava commentando l’esibizione della Perego, ha fatto un paragone con Wanda Nara, la moglie del calciatore argentino Mauro Icardi. Nel suo giudizio, ha usato un linguaggio poco elegante, sottolineando il fisico di Wanda Nara e facendo paragoni tra le due donne: “Guarda l’argentina (Wanda Nara, ndr) ci sta il lato B spropositato e le gambe di un calciatore eppure tutti i tecnici sbavano per lei. Tu così devi essere, trenta volte lei”, ha detto rivolto a Perego.

Parole che sono suonate subito come offensive a molti telespettatori ma anche alla stessa Mara Venier che alla prima occasione gliel’ha fatto notare con ton o di rimprovero: “Quello che hai detto a Wanda non è giusto, hai sbagliato e devi chiederle scusa”, ha detto con decisione la conduttrice. “Capisco che tu volessi fare un commento colorito, ma non è questo il modo. Devi chiedere scusa”.

Mariotto, sorpreso dalla reazione della conduttrice, ha immediatamente risposto chiedendo scusa e ribadendo che il suo intento non era stato quello di offendere, ma piuttosto di fare un complimento. La discussione è proseguita, ma il giudice ha riconosciuto l’importanza di evitare commenti che potessero risultare offensivi per gli ospiti o il pubblico.