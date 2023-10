Era uno degli ospiti più attesi ma è stato costretto a dare forfait. Il rapper Marracash, reduce dall’enorme successo del suo festival “Marrageddon“, ha annunciato con una storia su Instagram che non potrà essere presente al Ferrara Monsterland Halloween Festival, il 31 ottobre.

“È più di un anno che dico nelle interviste di voler andare in vacanza e staccare un po’ – ha scritto l’artista sui social -. Alla fine mi ci ha costretto il mio corpo. Mi dispiace comunicarvi che non potrò essere al Monsterland Festival per problemi di salute. Vi terrò aggiornati. Un bacio a tutti”.

Nonostante l’assenza del ‘king del rap,’ la serata non sarà da meno. Ad elettrizzare il palco ci saranno artisti del calibro di Sfera Ebbasta, Gué, Marco Carola, Salmo (fresco duettante con l’intramontabile Zucchero) e moltissimi altri.