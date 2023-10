Il noto chef italiano Gino D’Acampo, celebre nel Regno Unito grazie ai suoi programmi televisivi e ai suoi libri di cucina, è rimasto coinvolto in un grave incidente durante le riprese del suo ultimo show per Itv. L’incidente è avvenuto in Austria durante la registrazione di un nuovo programma intitolato “Emission Impossible”, la cui produzione è stata ora interrotta.

Durante le riprese a Vienna, D’Acampo stava eseguendo un’acrobazia che lo vedeva scivolare su uno slittino con un bicchiere da cocktail tra le mani quando, ad un certo punto della discesa, si è scontrato con una madre e i suoi due figli che stavano anche loro scendendo in slittino. L’incidente è avvenuto il 18 ottobre e ha portato alla sospensione della produzione del programma: secondo quanto riportato da The Sun, uno dei bambini ha subito una commozione cerebrale mentre lo chef, amico di Gordon Ramsay, è stato assistito dal personale medico sul posto. L’incidente è avvenuto lo scorso 18 ottobre, e ha portato alla sospensione della produzione del programma.

Dopo l’incidente, il cast e la troupe sono stati rimandati a casa. Un testimone ha raccontato: “C’era sangue ovunque e uno dei ragazzi aveva il sangue che gli colava dalla bocca. La mamma e l’altro bambino hanno avuto una commozione cerebrale ed è stata immediatamente chiamata un’ambulanza mentre Gino è stato medicato sul posto.”

Gino D’Acampo ha fortemente criticato Itv per non aver mostrato alcun interesse nei confronti della sua situazione dopo l’incidente, dichiarando al Sun: “Sono scioccato di non aver ricevuto una telefonata da Itv per sapere come sto e non vedo l’ora di parlare con loro di tutto questo. Dopo 22 anni di lavoro con loro, ho avuto un incidente e sto male, eppure non ricevo una telefonata.”

Il giorno successivo all’incidente, le condizioni di salute di D’Acampo si sono aggravate. Nonostante l’offerta di consulenza da parte di Itv e il trattamento sul posto, la febbre gli è salita a 40, rendendo necessario l’intervento di due medici. Lo chef è rimasto bloccato a Vienna, dove ha seguito una cura antibiotica, fino a quando è stato in grado di tornare a casa. Itv, secondo quanto riferito dal Sun, si è rifiutata di rilasciare dichiarazioni riguardo all’incidente.

Gino D’Acampo, noto anche con il nome di Gennaro, è uno chef italiano nato a Torre del Greco, Napoli, diventato una figura di spicco nel Regno Unito, dove è protagonista di numerosi programmi televisivi incentrati sulla cucina. Recentemente, la sua catena di ristoranti My Pasta e My Restaurant è stata messa in liquidazione dopo aver accumulato un debito di 5,4 milioni di sterline (6,3 milioni di euro), secondo quanto riporta il Sun.