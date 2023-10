Per Guè Pequeno, OnlyFans è andato ben oltre l’essere un passatempo occasionale: è diventato un vera e propria dipendenza. È stato lo stesso rapper a confessarlo in un’intervista al podcast americano “Growing up italian“, in cui ha ammesso di spendere ormai somme considerevoli su questa piattaforma di contenuti hard a pagamento, tanto da far suonare in lui il campanello d’allarme.

“Per me, in questo momento, OnlyFans è peggio del gioco d’azzardo – ha detto Guè -. Ho dovuto scollegare la carta di credito. Il mio commercialista pensava che fossi vittima di una truffa online. Gli dissi di no, che ero io a pagare a ogni ora del giorno, anche alle 4 del mattino”, ha confessato. Quando gli è stato chiesto quanto avesse speso esattamente, il rapper ha rivelato: “Molto, migliaia di euro. Meno di diecimila, ma più di cinquemila in un mese”.

OnlyFans è una piattaforma conosciuta per i contenuti hot venduti dai creatori per scopi vari: molti dei creator che la utilizzano offrono foto, video e materiale esclusivo in abbonamento a prezzi anche di pochi euro ma, effettivamente, è un attimo che si perda il conto dei soldi spesi. Così, l’entusiasmo iniziale per Onlyfans si è rapidamente trasformato in delusione e disillusione per Guè Pequeno: “È la truffa del futuro”, la sua amara conclusione.