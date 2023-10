Dopo le polemiche di qualche settimana fa per una presunta “raccomandazione di alcune concorrenti“, Reazione a Catena, il programma condotto da Marco Liorni, è tornato ad animare il dibattito sui social. I quiz che intrattengono migliaia di telespettatori, sono stati negli anni teatro di figuracce che sono passate alla storia della trasmissione e ora ad aggiungersi alla non invidiabile lista sono stati i “Greentosi“. Il trio, tra i partecipanti del game show di Rai 1, dopo una brillante vittoria al debutto – con tanto di bottino da 50 mila euro – ha perso clamorosamente il titolo la puntata dopo.

Dopo il primato di mercoledì sera, infatti, nella puntata di giovedi è arrivata infatti la debacle contro i “Cugiverba“. In particolare, il “disastro” si è verificato nel gioco dell'”intesa vincente”: Giuseppe, il giocatore che doveva indovinare le parole con gli indizi delle compagne, ha sbagliato praticamente tutto e per questo è stato preso di mira sui social.

“La squadra dei Greentosi (Giulia, Federica e Giuseppe) – scrive il profilo di X (l’ex Twitter) Statistiche Reazione a Catena – esce alla prima difesa del titolo, con 0 punti all’intesa vincente“. E sotto si sono scatenati i commenti: “Da uno che non conosce Paolo Villaggio e Fantozzi non mi aspettavo nulla di diverso dall’ignoranza intergalattica“, scrive un utente. E ancora: “Ma che figura di m***a!”. C’è anche però chi lo saluta con ironia: “Petizione per far rimanere Giuseppe, lo voglio tutte le sere, ho riso troppo dalle facce e risposte”.