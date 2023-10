Passeggero ha un attacco di panico a bordo e l’aereo è costretto a fare marcia indietro annullando il decollo. Protagonista della vicenda è un uomo di 55 anni che, assieme a moglie e figli, si era imbarcato su un volo Ryanair in partenza da Roma e diretto nella capitale portoghese, Lisbona. L’episodio è accaduto intorno alle 6.30 di giovedì 26 ottobre, all’aeroporto di Roma Ciampino.

Sembrava procedere tutto al meglio, fin quando l’ansia non ha preso il sopravvento ai danni del signore: “Non ce la faccio, devo scendere vi prego“, ha insistentemente detto l’uomo al personale di bordo, stando al racconto di chi era presente sull’aereo. Come riporta Il Messaggero, nonostante le rassicurazioni delle hostess e del capitano di volo sulla sicurezza della tratta, nessuno è riuscito a tranquillizzare il padre di famiglia, visibilmente in preda ad un attacco di panico

Prima dell’ipotetico decollo, aveva chiesto agli assistenti di cambiare posizione, sedendosi in un punto del velivolo percepito da lui come “più sicuro” ma, anche con tutte le precauzioni del caso, non c’è stato verso di rasssicurarlo e partire. Al momento del rullaggio e delle manovra di decollo sulla pista dell’aeroporto della Capitale, il 55enne ha iniziato a tremare e sudare, supplicando il comandante di sospendere le procedure di avvio e permettendogli quindi di scendere.

L’aereo è così tornato indietro nella pista e ripartito con una quarantina di minuti di ritardo. L’uomo è stato accompagnato giù dall’aeroplano, mentre moglie e figli sono rimasti a bordo ed hanno proseguito la tratta verso Lisbona