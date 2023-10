Paola Perego, un nome noto al pubblico della televisione ormai da quattro decadi, si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione dei suoi 40 anni di carriera. La conduttrice, abituata alle sfide personali, rivela un passato segnato dagli attacchi di panico che, in anni di grande successo, spesso l’hanno fatta apparire fredda e distante ai media: “All’inizio ero veramente un blocco di ghiaccio. Per anni mi hanno detto che ero algida, distaccata… In realtà ero sotto psicofarmaci“, confida.

Vittima degli attacchi di panico sin dall’adolescenza, Perego è riuscita a superarli ed è diventata autrice del libro ‘Dietro le quinte delle mie paure‘. Sui suoi passati disturbi, aggiunge: “È come tornare a respirare. Ricordo il mio passato ma non le emozioni che provavo“. Oggi quel periodo buio è fortunatamente solo un ricordo e lei è madre di Giulia e Riccardo, avuti dal calciatore Riccardo Carnevale. Nel 2011, dopo dodici anni di fidanzamento, si è sposata con il manager Lucio Presta. Sempre attenta alle nuove tendenze e al pubblico giovane, Paola Perego è tornata in Rai nel 2010 per condurre ‘Se… a casa di Paola’ e successivamente ‘La vita in diretta’, ‘Domenica In’, e ‘Parliamone… sabato’. Attualmente, è autrice e conduttrice del morning show della domenica mattina di Rai2, ‘Citofonare Rai2’, insieme alla collega Simona Ventura. Inoltre, è volto della domenica di Rai Radio2 alla guida di ‘Touchè‘, ma è anche una delle protagoniste della nuova edizione di ‘Ballando con le stelle’: “Ballando è un regalo che mi faccio, per celebrare quel ‘qui e ora’ che mi sono anche tatuata sul braccio. Oggi vivo nel presente. E mi posso permettere di giocare con questo show: ci metto tutto il mio impegno, ma non devo dimostrare di essere una ballerina. Posso solo migliorare”, spiega.

Quindi, Perego ricorda il suo esordio televisivo ad Antenna3 Lombardia e il ruolo cruciale di Marco Columbro, che le ha offerto la possibilità di condurre, definendolo il suo primo maestro. La sua carriera è stata caratterizzata da successi e innovazioni, passando attraverso Reti Mediaset e Rai, conduttrice di programmi cult come ‘Autostop’, ‘Azzurro’, ‘Premiatissima’ e ‘Calciomania’. Nel 1992, è approdata in Rai dove ha condotto programmi come ‘Mattina Due‘ e ‘Mezzogiorno in Famiglia‘, oltre a varietà come ‘Mille lire al mese’ e lo ‘Zecchino d’Oro’. Inoltre, ha vinto un Telegatto con ‘Calciomania’. “Per quello che ho saputo dare ho ricevuto il giusto. Con la consapevolezza di oggi, forse avrei potuto dare di più. Oggi sono convinta di essere molto brava a presentare. E poi a fare interviste mi appassiono”, sottolinea al Corriere.

Infine, condivide un aneddoto sull’intervista rimasta iconica, quella con l’allora presidente Giulio Andreotti: “Dicevo solo ‘Presidente, Presidente’, terrorizzata. Ho lanciato la pubblicità. Dietro le quinte si era ripreso, ha chiamato il suo medico. L’indomani c’era un articolo anche su Le Monde”.