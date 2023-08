Fare la mamma è un lavoro a tempo pieno che stanca sia fisicamente che mentalmente. Così, quando il piccolino dorme ogni momento è buono per rilassarsi. E Aurora Ramazzotti questa routine da qualche mese ormai la conosce bene. Il modo più bello e dolce per fare un pisolino? Abbracciati al proprio bambino, ma non tutti la pensano in questo modo come dimostrato dai commenti riservati alla foto che ritrae l’influencer addormentata con Cesare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti nelle scorse ore ha voluto condividere un momento d’amore tra lei e il suo primogenito di 4 mesi: entrambi distesi nel lettone mentre fanno un pisolino estivo. Come era prevedibile molteplici sono stati i messaggi scritti dagli utenti, ma non sono mancati anche fan preoccupati dalla situazione. “Dovresti mettere un cuscino dalla parte opposta e lui dovrebbe stare dalla parte interna del letto”, ha spiegato un follower. Ancora: “Così è pericoloso“. Aurora a questo punto ha rassicurato: “Disclaimer: se avete figli sapete che ci sono delle volte in cui ci si addormenta e basta. Tranquilli, di solito dorme nella culletta”.

