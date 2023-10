Non sono finiti i premi per Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano, che può aggiungere altri due riconoscimenti in bacheca. Il primo è per il libro “E pensare che c’era Giorgio Gaber” e si tratta del Premio Letterario Internazionale Montefiore 2023, manifestazione nella quale lo scrittore aretino aveva ottenuto un riconoscimento anche lo scorso anno, con l’opera “E ti vengo a cercare” dedicata al maestro Franco Battiato.

Sabato 28 ottobre il giornalista sarà premiato anche dal Centro Artistico Culturale Torino città Amica, al teatro San Giuseppe. E nella stessa data, alla Limonaia di Villa Strozzi si terrà la nona edizione per il Villa Vogel Cultura, cerimonia in cui Scanzi verrà premiato – per il suo festival “La Gaberiana” svoltosi in estate a Firenze – direttamente dal Sindaco della città di Firenze Dario Nardella.