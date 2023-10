Un anno pieno di premi e riconoscimenti quello del giornalista de Il Fatto quotidiano Andrea Scanzi, fresco di primo Premio Internazionale Letterario Città di Montevarchi – comune in provincia di Arezzo – nella sezione saggistica. A vincere è stata l’opera dedicata a Franco Battiato, intitolata: “E ti vengo a cercare“, chiaro riferimento ad una delle molteplici poesie in musica che hanno consegnato Battiato all’Olimpo del cantautorato italiano. “È stato un gigante, un rivoluzionario, non si fermava mai, musicista e autore dei testi, mai prevedibile o etichettabile. È doveroso raccontare Battiato per non permettere che la sua memoria si affievolisca, neanche parzialmente”, sottolinea Scanzi.

Riportiamo parte della motivazione che ha spinto la giuria a consegnare il riconoscimento maggiore allo scrittore: “La fierezza dell’indagine e dell’esegesi inerente al percorso autoriale di uno dei cantautori e musicisti italiani più rappresentativi e fecondi (..) un rigoroso lavoro di analisi convenientemente corredato da una eccezionale mole di dati risultanti da una ricerca attenta approfondita, esposti in modo piacevole e attraente (..) l’intera opera di Scanzi assume una valenza eccellente che lascerà il segno e costituirà un caposaldo di questo genere di analisi”.