“Meno di quattro mesi fa mi trovavo in un letto d’ospedale: ero priva di sensi e la gente pensava che avrei potuto non farcela. Il fatto che sia qui a raccontarvelo è un c***o di miracolo”. Dopo la trionfale apertura londinese del Celebration Tour, Madonna porta il suo nuovo show in giro per l’Europa, e sabato 21 ottobre, in occasione della tappa allo Sportpaleis di Anversa, in Belgio, si è confidata con i fan circa la disavventura dello scorso giugno, quando è stata colpita da un’infezione batterica che aveva fatto temere per la sua salute. La popstar ha faticato a trattenere le lacrime, anche perché ha ricordato la madre morta quando lei aveva solo 5 anni. “Mia madre, che Dio la benedica, deve aver vegliato su di me. Mi ha detto: ‘Ragazza, non è ancora arrivato il tuo momento di andare via’” ha spiegato mentre si concedeva qualche istante di riposo tra un numero e l’altro.

LA REGINA DEL POP SI COMMUOVE SUL PALCO – Madonna, che arriverà in Italia con due date sold out il 23 e il 25 novembre, ha quindi fatto un’altra riflessione che l’ha portata a commuoversi: “Ho avuto questo strano pensiero. All’improvviso ho provato compassione per mia madre, non per il fatto che sia morta, ma per quanto sola deve essersi sentita mentre era in ospedale, sapendo che non sarebbe sopravvissuta. A me è stata data un’altra possibilità, quindi ne sono molto grata”. Quindi, poco prima di riprendere lo spettacolo che la vede esibirsi sulle note dei suoi più grandi successi, ha ammesso: “Devo dirvi che in questo momento non mi sento molto bene, ma non posso lamentarmi, perché sono viva. Grazie a Dio per i miei figli e per tutto il vostro amore e sostegno”.

IL RICORDO DELLA MADRE – Non è la prima volta che la regina del pop parla della madre Madonna Louise Fortin, morta nel 1963 all’età di 30 anni a causa di un tumore al seno. Ad aprile, su Instagram, la cantante ripercorrendo alcuni degli iconici costumi che ha avuto modo di indossare in 40 anni di carriera, aveva raccontato un aneddoto a tal proposito: “Quando ero piccola ricordo che mia madre aveva sempre freddo. Un po’ perché era malata, ma anche perché non aveva mai avuto un cappotto. Spendeva sempre i pochi soldi che avevamo per i nostri cappotti e ricordo che stavo fuori ad aspettare lo scuolabus con mia madre che tremava al freddo in pieno inverno! Anni dopo, quando ho avuto successo, la sorella di mia madre mi ha detto: ‘Ora puoi comprare tutti i cappotti che lei non ha potuto comprare per sé’ […] Ogni volta che indosso un cappotto incredibile penso a mia madre. Spero che le piaccia il mio gusto in fatto di costumi. Ma soprattutto spero che sia al caldo”.