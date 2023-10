Maurizio Crozza nella nuova puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove e in streaming su discovery+ – torna a vestire i panni del Generale Vannacci dopo la notizia che al liceo di Francavilla Fontana hanno deciso di inserire il suo libro tra i testi di educazione civica: “Quelli che hanno i capelli come i Black Panther sono pantere nere… cioè animali che hanno capacità anormali, come i felini… come i primati…. tipo il gibbone malese… o il gorilla del Virunga che in quanto animali non possono arrogarsi alcun tipo di diritto che è prerogativa degli umani normali, cioè coloro che rientrano nella “normalità”. Quindi noi normali dobbiamo prima diventare ricchi e poi, eventualmente, occuparci di rettili, cetacei, volatili… o drag queen che solo perché hanno la parrucca pretendono di entrare nel bagno delle donne”